Sosa su Ibrahimovic: "Lo prenderei sempre, ma non è operazione da Napoli! Si parla anche di Boca..."

L'ex azzurro Roberto Carlos Sosa ha parlato a Marte Sport Live: “Ibrahimovic lo prenderei sempre, ma ha 38 anni e il Napoli non è abituato a certe operazioni, sarebbe un colpo commerciale più che altro. Si parla anche di Boca Junior per Ibra, oltre al Gimnasia, la squadra di Maradona e sarebbe emozionante vederli insieme. De Rossi è infortunato e si dice che la sua avventura al Boca potrebbe finire prima del previsto. Maradona non ha fatto mercato per cui il Gimnasia non è frutto di sue scelto, ha comunque fatto meglio del suo predecessore. Sta facendo un buon lavoro, ma la rosa purtroppo non è all’altezza”.