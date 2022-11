Sosa su Maradona: “Due anni fa ho pianto per una settimana, oggi lo ricordo col sorriso”

L’ex attaccante del Napoli, Roberto Carlos Sosa, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

L’ex attaccante del Napoli, Roberto Carlos Sosa, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Due anni fa, alla morte di Maradona, ho pianto per una settimana come un bambino. Oggi lo ricordo con il sorriso, come ci ha abituato Diego, preferisco dire che è in giro ovunque, non sarà mai dimenticato. Cosa avrebbe detto del Mondiale in Qatar? Lui combatteva contro tutti, sapeva trovare le parole giuste anche con una battuta, in questo torneo sono accadute cose che vanno al di là dello sport, Diego avrebbe detto certamente la sua, soprattutto per ciò che riguarda i diritti civili”.