Sostituto Buongiorno, Giordano: "Koulibaly non arriverà. Ismajli? Preferisco Viti"

“La notizia del ko di Buongiorno è chiaramente negativa. Sabato contro il Genoa non è ancora chiaro chi giocherà al suo posto. Ad oggi – ha detto il giornalista della Gazzetta dello Sport Antonio Giordano a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - non lo sa neanche Conte, probabilmente.

Però se non gioca Rafa Marin sarebbe una bocciatura totale, significherebbe aver sbagliato il secondo difensore in due anni dopo Natan. Sarebbe un brutto segnale, anche strategico. E’ chiaro che se Conte dovesse scegliere soluzioni diverse sarebbe legittimo, del resto Conte sicuramente sceglierà per il meglio e secondo quanto vede negli allenamenti. Le ipotesi Di Lorenzo o Olivera da utilizzare da centrali ci starebbero pure, ma io mi chiederei il motivo… Ci sono Juan Jesus e Rafa Marin… Sarebbe poi sbagliato non dare fiducia a Rafa Marin, perché non può essere giudicato per due partite in Coppa Italia in cui c’era un altro Napoli, con tutti giocatori diversi, con un centrocampo che non filtrava e con una retroguardia che era totalmente nuova. Non sarebbe giusto nei suoi confronti emettere giudizi. Per me Rafa Marin non è stato sfiduciato dalla prestazione negativa di Roma contro la Lazio. Non lo è stato per Rrhamani quando debuttò sbagliando e Udine, non lo sono le papere per i portieri. I calciatori dimenticano gli errori e guardano avanti. In ogni caso va data fiducia a Jesus e Marin: non credo che questi due difensori non siano in grado di giocare contro il Genoa…

Il ritorno di Koulibaly non è proprio da prendere in considerazione, dal mercato arriverà un difensore, ma non penso che il Napoli abbia intenzione di spendere troppo per un calciatore che poi sarebbe la riserva di Rrhamani e Buongiorno. A me non piacciono ne’ Kiwior e ne’ Ismaijli. Dell’Empoli preferisco Viti, piuttosto. Per quanto riguarda Danilo, infine, non sarebbe un investimento in stile De Laurentiis, dato che va per i 33 anni".