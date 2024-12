Podcast Sostituto Buongiorno, Martorelli: "Conoscendo Conte, occhio a Skriniar"

L'agente Giocondo Martorelli ha parlato dei temi del giorno ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Il mercato sta per entrare nel vivo. E si parla di un addio di Dybala alla Roma:

"Sono convinto che in certi momenti bisogna fare delle scelte che possono apparire poco produttive nell'immediato, ma bisogna guardare anche al futuro. La Roma aveva pensato di dare fiducia a due giovani diversi in estate. Soulé è stato un investimento non di poco conto, ma anche Baldanzi. Dybala è straordinario, ma visto che è in scadenza e se la società può portare qualcosa a casa con la sua cessione, può essere una soluzione che fa bene a tutti. Anche per capire il vero valore di Soulé e Baldanzi".

Che idea si è fatto sul prossimo allenatore della Roma?

"Ranieri, da persona intelligente, giustamente ha detto delle cose giuste. Non è che cambiando allenatore si risolvono i problemi, serve programmazione. Se la Roma porta Guardiola ma ha sempre questi interrogativi di come impostare la società cambia poco. Bisogna avere un minimo di equilibrio".

Napoli, si corre per il centrale. Si parla di Bijol e Kiwior:

"Conte non escluderebbe nemmeno Skriniar, rimarrei con gli occhi aperti anche su quella direzione. E uno affidabile. Non lo escluderei. Conoscendo Conte che ama giocatori che ha già conosciuto, propenderei per lui".

Fiorentina, Frendrup sarebbe funzionale?

"E' un giocatore che potrebbe fare al caso. Ha quantità, qualità, esperienza. Potrebbe far bene in un contesto come quello di Palladino. Ok, però bisogna anche capire il Genoa, perché va bene vendere giocatori importanti ma bisogna anche salvarsi...".

Skriniar però non imposta come Buongiorno:

"Buongiorno non è Bastoni però, però Conte ha anche un modo diverso di giocare. Cerca il difensore che non gli permette di subire gol".

Atalanta, Lookman rischia di perderlo?

"A gennaio assolutamente no. Lo escludo. L'Atalanta l'unica cosa che può fare è migliorare questa squadra. Non partirà nessuno tra i big. Gasperini se la giocherà su tutti i fronti fino alla fine".