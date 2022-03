Sostituto Insigne, Cassano consiglia Giuntoli: “No a Berardi, prenderei Hložek e Yéremi Pino”

"Ci sono giocatori che stanno bene in quegli ambienti lì, poi quando si sale di livello fanno fatica”.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Cassano, ospite della Bobotv, ha detto la sua sul sostituto di Lorenzo Insigne in vista della prossima stagione: “Se devo fare un nome io dico Hložek dello Sparta Praga. C’ha 20 anni, è fortissimo. Se devo fare un altro nome e se dovessi consigliare il Napoli io prenderei Hložek e poi a destra Yéremi Pino del Villarreal. Berardi? Giocare a Sassuolo è facile, ma poi bisogna vedere in una grande squadra. Ci sono giocatori che stanno bene in quegli ambienti lì, poi quando si sale di livello fanno fatica”.