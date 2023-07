Sostituto Kim, Improta svela: "So che a De Laurentiis piace molto Senesi"

L'ex azzurro Gianni Improta è intervenuto a Canale 21

L'ex azzurro Gianni Improta è intervenuto a Canale 21: "In difesa serve un profilo esperto al fianco di Rrahmani perché come giovane c'è già Ostigard. Io non vedrei male Senesi, anche se non è stato ancora menzionato quest'anno. Lo conosciamo bene, è bravo, l'ha dimostrato. Ed è il profilo che piace tanto al presidente De Laurentiis per costi e rendimento".