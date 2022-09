Soviero: “Una fortuna l’assenza di Lozano, Politano è stato il migliore in campo”

Salvatore Soviero, ex portiere tra le altre di Venezia e Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Tele A

Salvatore Soviero, ex portiere tra le altre di Venezia e Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione ‘Fuorigioco’ e ha commentato il 3-0 contro i Rangers di Glasgow: “La fortuna del Napoli è che Lozano non c’era! Politano è stato il migliore in campo, ha fatto 5-6 recuperi importanti oltre al gol!”