Spalletti a Canale8: "Dispiace vedere il Napoli in difficoltà. Politano sa cosa fare, è un buon acquisto"

Ai microfoni di Canale 8 durante l'Italian Sport Awards" è intervenuto Il tecnico ex Inter Luciano Spalletti: "Il calcio lo guardo da fuori, mi è difficile approfondire i temi, le cose bisogna saperle per parlare. Il Napoli sta rimettendo le cose apposto, ma è una stagione difficile. Nessuno si sarebbe aspettato ciò che è successo. Sono uno di quelli che applaudiva il calcio di Sarri, vedere ora gli azzurri in difficoltà, vista anche la passione che c'è in città, mi dispiace".

PERSONA VERA.- "Gattuso è una persona trasparente, vera. L'ho avuto come avversario a Milano, mi sembra che abbia iniziato a metterci qualcosa di suo facendo dei buoni risultati".

POLITANO. - "E' un calciatore che mi ha dato una mano importante per raggiungere il 4° posto. E' un calciatore che sa cosa fare, sono convinto che il Napoli abbbia fatto un buon acquisto".

PANCHINA AZZURRA. - "Nessuno mi ha cercato del Napoli, non ho bisogno di cercare per forza una panchina, se capiterà una sfida importante, sarò felice di andare a confrontarmi".