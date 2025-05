Trevisani: “Parlate dei cambi di Inzaghi, visto Billing per Raspa e non Neres? A Roma ricordate Mazzocchi?”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Un po' di paura, tensione, c'è stata. Ci soffermiamo sempre sui cambi di Inzaghi, ma stavolta come a Roma dove per Neres anziché Raspadori entra Mazzocchi e ti difendi ora al posto di Raspadori entra Billing e non Neres. Se ti difendi sempre, il gol prima o poi te lo fanno.

Favorita l'Inter? No, mancano due giornate, il calendario è peggiore, ha un punto in meno e Lautaro stirato oltre alla finale all'orizzonte e non è mai favorita per nessun bookmaker. Detto questo come spirito il gol di Acerbi ha cambiato il mondo".