Spalletti cita Schopenhauer: la frase su Maradona fa impazzire i tifosi azzurri

Oggi Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 62 anni. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha voluto omaggiare la memoria della leggenda argentina nel pre-partita di Napoli-Sassuolo, con una citazione filosofica che ha fatto impazzire i tifosi. Spalletti,ai microfoni di Dazn, ha infatti scelto di citare Schopenhauer per descrivere la grandezza del Pibe de Oro: “La differenza fra Maradona e gli altri giocatori? È come quello che disse Schopenhauer sulla differenza tra il talento e il genio. Il talento colpisce bersagli che gli altri non colpiscono, il genio colpisce bersagli che gli altri non vedono”.