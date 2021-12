Spalletti: "Demme e Politano dal 1'? Gasp ha già troppe notizie, me lo tengo per me"

Il Napoli si appresta ad affrontare l'Atalanta in piena emergenza. Oltre agli assenti, sono da registrare le condizioni di Diego Demme e Matteo Politano, su cui però Luciano Spalletti non si sbilancia: "Vanno fatte delle valutazioni. Di questo si porterà dentro anche le possibilità scientifiche che abbiamo per andare a valutare delle cose. Vorrebbe dire dargli un'ulteriore notizia di quella che potrebbe essere la formazione, ma Gasperini è già bravo e ha già molte notizie, quindi questo lo tengo per me".