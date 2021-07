Spalletti demolisce la fiction di Totti: “Poteva farla su di lui, dispiace il poco successo”

Luciano Spalletti, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, tra i tanti temi toccati, ha risposto anche alla domanda sulla serie tv su Totti. Il tecnico toscano, ha risposto in modo sarcastico, ma anche pungente.

Lei non ha parlato in questi anni, è stato protagonista suo malgrado della serie tv su Totti, cosa le ha lasciato quella interpretazione sull'uomo? "Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction, ma aveva i contenuti per farla anche su di lui, mi dispiace che non abbia avuto grande successo e sia stata criticato e se me lo dicevano prima io un paio di scene per fargli fare il pieno le facevo (ride, ndr). Io non voglio sottrarmi, poi ci sarà spazio per le cose meno importanti, ma ora c'è una importante, il Napoli ed i suoi calciatori".