Spalletti: "Domani gioca Meret, è un altro portiere titolare forte come Ospina"

Domani in Europa League contro il Legia Varsavia giocherà Alex Meret. A dirlo quest'oggi in conferenza è l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ai giornalisti presenti in sala stampa ha risposto così: "Gioca perché è un portiere forte come Ospina, non perché la partita è differente o meno importante. Hanno una forza che si equivale e in questo momento qui diamo opportunità anche a lui, è un altro portiere titolare: non ne possiamo far giocare due, altrimenti ne faremmo giocare due. Si sta allenando benissimo".