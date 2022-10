Spalletti e il suo Napoli 'senza ruoli': "Visti Raspa, Elmas e Lobotka? Ci si adegua allo spazio..."

Tutti hanno un ruolo specifico nel Napoli, ma si può dire anche che questi ruoli sono interscambiabili. Lo spiega lo stesso Luciano Spalletti

Tutti hanno un ruolo specifico nel Napoli, ma si può dire anche che questi ruoli sono interscambiabili. Lo spiega lo stesso Luciano Spalletti nella conferenza stampa post-Rangers: "Raspadori come gli altri non ha avuto un ruolo preciso, si muove palla velocemente e si prende lo spazio libero e quindi tutti si adeguano allo spazio che si crea in base al compagno, nel primo tempo tranne Politano dall'altra fascia che doveva stare aperto, Elmas ha fatto pure il mediano, Lobotka sulla trequarti, quando la palla si muove veloce e con qualità la squadra sembrava senza ruoli e lì acchiappi molte cose.