Spalletti elogia Lobotka: “Grande regista, uno come lui salva l'allenatore dalla pazzia”

Lobotka è diventato un valore aggiunto quest'anno? E' questa una delle domande rivolte a Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spezia: "Come tutti i calciatori del Napoli, Lobotka è innanzitutto un bravo ragazzo. C'era uno mezzo e mezzo e non c'è più, l'abbiamo mandato via l'anno scorso. Io ho sempre avuto grandi registi, grandi numeri quattro. Il buon regista è quello che sa fare tutto bene, il grande regista è quello che fa in modo che la squadra faccia tutto bene. Lobotka appartiene alla seconda categoria, è un grande regista. Poi di buoni registi ne abbiamo tanti, lo possono fare in tanti. Di grandi registi in squadra ci sono Lobotka e Fabian, poi dipende se si gioca con un regista solo o con due più bassi che si dividono i compiti. Il regista spesso è colui che salva l'allenatore dalla pazzia. Quando c'è un gran regista dentro ti affidi alle sue giocate. Di qui ne sono passati di grandi calciatori, ad esempio Jorginho è un grande in quel ruolo".