Spalletti elogia Zielinski: "Perfetto! Quest'anno sarà tutto diverso, l'ha già dimostrato!"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista post-partita, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha speso parole importanti per Piotr Zielinski, autore di un'ottima prova e del gol che ha incanalato il match sul 3-2.

Cosa manca a Zielinski per raggiungere la massima potenzialità? "Oggi è stato perfetto negli inserimenti, nei ripiegamenti, non ricordo di avergli visto perdere un pallone. E poi ha fatto questo grandissimo gol, arrivato da un inserimento di 60 metri e la lucidità di concludere. E' lui il primo ad essere rammaricato per il campionato scorso, ma ha già fatto intravedere che quest'anno sarebbe stata una storia diversa e alla prima partita ufficiale l'ha confermato".