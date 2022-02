Spalletti esalta Mario Rui: "E' il nostro professore! Fa tantissimi passaggi e non la perde mai"

Luciano Spalletti elogia Mario Rui in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Mario Rui palla al piede è un professore, non la perde mai e fa più passaggi, fai un danno lì pensando di migliorare e perdi una tua qualità. Mario Rui corre più di tutti come resistenza, tra i migliori che abbiamo, Insigne è il capitano".