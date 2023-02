Spalletti: "Hamsik senza cresta? Bravo a togliersela. Ne parlammo ad Antalya"

"Mi fa piacere per lui che si sia tolto quella cresta ormai insopportabile (ride, ndr) ma non ha niente a vedere con lo Scudetto".

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nel corso dell'intervista a Dazn dopo la vittoria di La Spezia ha svelato un retroscena sulla cresta tagliata da Marek Hamsik: "Mi fa piacere per lui che si sia tolto quella cresta ormai insopportabile (ride, ndr) ma non ha niente a vedere con lo Scudetto. Lui ha voluto farlo, complimentiamoci con Hamsik che è una persona moderna e non rimane sempre com'è. Bravo a togliersela.