Spalletti ironizza: "Quota scudetto? Boh, so solo che se domani vinciamo andiamo a 53!"

Ironia al servizio della stampa. Intervenuto in conferenza stampa Luciano Spalletti ha così risposto a una domanda sullo scudetto.

A quanto è fissata la quota Scudetto?

"Non lo so, non è il mio modo di parlare, è un conto che non so fare, non ero bravo in matematica. Io so fare quelli semplici, se si vince siamo a 53!"