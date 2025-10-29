Spalletti-Juve, Sabatini: "Yildiz può essere lo Kvaratskhelia dello scudetto"

Walter Sabatini a La Gazzetta dello Sport ha commentato il passaggio di Luciano Spalletti alla Juventus: "Quello di Spalletti è un gioco generoso, vantaggioso per gli attaccanti. Icardi all'Inter viaggiava alla media di quasi un gol a partita, idem Osimhen. Yildiz? È un talento favoloso, giovane ma già decisivo ai massimi livelli. Yildiz può essere quello che Kvaratskhelia è stato per il Napoli dello scudetto di Spalletti. Non tanto per caratteristiche, che sono diverse, ma per impatto sulla squadra e sulle partite", le sue parole.