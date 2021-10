Spalletti la pensa come Sabatini: “Osimhen meglio di Mbappè, in tutti i momenti"

"Io la penso come lui, anche in un altro momento. La penso sempre così". Così Luciano Spalletti ha risposto a chi gli chiedeva di scegliere tra Mbappè e Osimhen. Il tecnico toscano si è schierato dalla parte dell'ex dirigente e ha elogiato l'attaccante nigeriano. Walter Sabatini, nell'intervista di stamattina, ha indicato il nigeriano come preferenza.