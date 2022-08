Spalletti ora spegne l'euforia: "Sostituito solo i partenti, siamo meno esperti e senza Koulibaly"

Nella conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti è stato interrogato anche sull'entusiasmo portato dal mercato e dell'obiettivo stagionale

Qualcosa è cambiato con subito 40mila spettatori? Qual è l'obiettivo concreto? Cosa si aspetta ancora qualcosa dal mercato?

"Abbiamo riempito le caselle che erano venute a mancare, capisco lo stupore di chi sosteneva che eravamo disposti ad allenare un Napoli senza calciatori, ma non era così ed era necessario mettere dentro quei giocatori. Nel concreto si lotta per diventare una squadra forte, un gruppo che si alleni sempre forte, equilibrato, con disponibilità forte come prima. Siamo gli stessi di prima con meno esperienza, meno presenze in Champions, in nazionale, meno probabilmente personalità, c'è da lottare per riacquistarle quelle qualità che Koulibaly aveva ed è dopo due giocatori il miglior giocatore nel ruolo della Premier. Se volete si fanno uno per uno, ma la società ha lavorato sicuramente bene, ha fatto un ottimo lavoro mantenendo l'attenzione sulle finanze, il lavoro che voleva fare. Quanto fatto dai giocatori l'anno scorso ha permesso alla società di fare questo lavoro in prospettiva".