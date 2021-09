Spalletti: "Perché abbiamo pensato di non prendere più un terzino sinistro"

Tutti pronti per domani? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro lo Spartak Mosca - gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League - ha risposto così: "Tutti pronti. Dispiace aver lasciato fuori Ghoulam dalla lista, l'abbiamo fatto perché era infortunato in quel momento e si è andati per regola. Ma nei pensieri di poter anche non prendere il terzino sinistro c'era, come doppio ruolo, questa predisposizione per un campione e uomo squadra come lui. E' un po' uno di quelli che dettano quelli che sono i ritmi, i tempi di tutto il gruppo. Quando hai calciatori così, che sono degli allenatori in campo, il mio lavoro diventa più facile".