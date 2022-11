Spalletti replica a Benitez: "A Castel Volturno tutti hanno un ricordo splendido di lui"

Oggi in conferenza stampa l'allenatore del Napoli ha ringraziato il collega e predecessore in azzurro

Rafa Benitez ha speso belle parole per Luciano Spalletti in un'intervista al Corriere dello Sport. Oggi in conferenza stampa l'allenatore del Napoli ha ringraziato il collega e predecessore in azzurro: "E' un grandissimo, una bella persona, schietta, ha conoscenze da vendere ed è sempre bello parlare con uno come lui. Dentro Castel Volturno quando si parla di lui tutti hanno un ricordo splendido e significa che sa comportarsi anche con chi lo circonda".