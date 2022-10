Benitez su Spalletti: "C'è una cosa che mi piace molto di lui"

Rafa Benitez e Luciano Spalletti. Il tecnico spagnolo ai microfoni del Corriere dello Sport parla così dell'allenatore del Napoli.





Spalletti le piace.

"Perché non parla della sua filosofia, del suo calcio moderno: ha messo a disposizione dei calciatori le proprie conoscenze, il suo lavoro, le sue idee per far giocare bene e vincere. Gli auguro di continuare a farlo il più a lungo possibile".

Il Liverpool ha rallentato, è in ritardo in Premier e ha faticato in Champions: si sta esaurendo il ciclo?

"Non credo, a prescindere dagli ultimi risultati. C’è un ottimo organico, un grande allenatore, una struttura societaria e una tifoseria che sostiene in modo totale e incondizionato la squadra. Continueranno ad ottenere successi ma, naturalmente, bisogna considerare che la competizione tra i grandi club, sia in Premier che in Champions League, è a un livello sempre più alto".

Benitez ed il mancato ritorno a Napoli