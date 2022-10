Spalletti risponde ad Alvini: "Mezzo rigore? Se facciamo questo giochino, mani addosso a Kvara tutta la sera"

"Sono situazioni che il calcio moderno ha sorpassato".

"Napoli facilitato da un mezzo rigore". Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha commentato così l'azione che ha portato al momentaneo 1-0 del Napoli nella gara poi vinta 4-1 dai ragazzi di Luciano Spalletti.

Proprio il tecnico azzurro, in conferenza stampa, risponde alle considerazioni del collega, a cui peraltro è legato da un rapporto di amicizia: "Per come abbiamo visto il rigore dalla panchina dico che è rigore, se bisogna fare questo giochino allora devo mostrare lo stinco di Mario Rui a inizio azione. A Kvara sono state messe le mani addosso per tutta la partita e ha ricevuto anche qualche comportamento che non si fa, forse perché deve ancora entrare in confidenza con il nostro calcio e il nostro modo di comportarsi in campo, così non si fa. Poi la partita è scorsa su dei binari corretti, ma all'inizio c'erano continue perdite di tempo, a rinviare ci volevano 25 secondi... Sono situazioni che il calcio moderno ha sorpassato. Ad Alvini auguro il meglio possibile perché è un grande allenatore e gli auguro di portare a casa i suoi obiettivi di questa stagione. Lo aspetto a Napoli che oltre ad averlo vicino gli faccio un regalo".