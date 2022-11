Spalletti rivela su Kvara: "Problema alla schiena dopo la botta presa ad Anfield"

Parlando a Dazn Luciano Spalletti ha spiegato i motivi dell'assenza di Kvara

TuttoNapoli.net

Parlando a Dazn Luciano Spalletti ha spiegato i motivi dell'assenza di Kvara: "Ha questo dolore dietro la schiena, quella botta che ha perso da Arnold, viene da lì. Nei giorni successivi l'abbiamo gestito, è andato tutto abbastanza bene, pensavamo migliorasse, invece ieri è venuto che non riusciva proprio per niente. Anche se per voi è quello che ci porta in giro per il mondo, noi ne abbiamo altri di cui ci si può fidare. Elmas ha fatto qualità e quantità in maniera eccezionale. E quindi abbiamo preferito lasciarlo a casa per non fargli fare una sobbarcata di tensione, il viaggio, poi chiedigli come sta il giorno della partita e poi cosa pensano gli altri giocatori? Non si va da nessuna parte se non abbiamo 20-22 calciatori, per cui il ragionamento va fatto in maniera corretta, il gruppo lo recepisce in base a come lo gestisci, con correttezza".