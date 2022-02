Spalletti sfida il grande ex Sarri: "Speciale perché il Napoli con lui ha giocato come mai prima"

Ha un sapore speciale la sfida contro Sarri? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli

Ha un sapore speciale la sfida contro Sarri? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro la Lazio - gara valida per la 27esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Probabilmente ha un peso particolare perché lui qui ha fatto giocare la squadra come nessuno mai ci è riuscito, per quelli che c'erano sicuramente il ricordo ritorna in superficie. Però poi è un avversario, è una squadra che gioca un buon calcio e il Napoli può andare a confrontarsi e a mettere la Lazio in difficoltà. La soluzione è sempre la stessa: riuscire ad essere il Napoli, quella squadra che non rinuncia mai. In queste partite qui se pensi a come nasconderti vieni subito stanato".