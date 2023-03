Spalletti su Raspadori: "Vi spiego come sta e quando può rientrare"

Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato delle condizioni di Raspadori ormai prossimo al rientro

Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato delle condizioni di Raspadori ormai prossimo al rientro.

Come sta Raspadori? Rientra prima della sosta?

"Va valutato, sta lavorando benissimo, lavora in campo col pallone, ma non con la squadra, aspettiamo da un momento all'altro l'ok dei medici per poterlo utilizzare nelle esercitazioni".