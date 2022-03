Spalletti sui cori di Verona: "Dobbiamo farla finita! Queste persone vanno mandate via dagli stadi"

"Lo stadio deve essere un luogo di aggregazione, deve essere una festa".

L'accoglienza del Bentegodi nei confronti del Napoli, dallo striscione comparso in mattinata ai bruttisimi cori e buu razzisti uditi durante la gara, non va già a Luciano Spalletti. Dopo la vittoria di Verona, il tecnico azzurro ne ha parlato in conferenza stampa: "Oggi ci sono stati dei cori 'bellissimi' nei nostri confronti... La dobbiamo fare finita: tutti quelli che tentano di comunicare con l'odio non avranno futuro, verranno schiacciati dallo stesso odio che usano. Vanno mandate via dagli stadi queste persone: tutti, anche i nostri, quelli che fanno cori contro gli altri. Lo stadio deve essere un luogo di aggregazione, deve essere una festa".