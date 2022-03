Orrendo ambiente a Verona: buu razzisti per Osimhen e Koulibaly

Dopo l'orrendo striscione del pre-partita, a Verona si registrano anche episodi di razzismo ai danni dei giocatori di color

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'orrendo striscione del pre-partita, a Verona si registrano anche episodi di razzismo ai danni dei giocatori di colore. Prima i buu razzisti per Osimhen, da parte non solo della Curva degli ultrà, e poi per Koulibaly dopo una proiezione offensiva. Il difensore azzurro s'è portato il dito all'orecchio come a dire "non vi sento".