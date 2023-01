Spalletti sul +12: "Bisogna restare umili, voglio professionalità senza pensare oltre!"

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma ed è stato interrogato anche sul distacco sulla seconda.

Con 12 punti di vantaggio sulla seconda l'allenatore cosa deve fare?

"Dice bravi ai calciatori per l'ultima partita a Salerno, in una situazione non facile perché è sempre un derby e ricordiamo la fatica fatta l'anno scorso, la difficoltà nel passare avanti nel primo tempo, poi la Salernitana ha vinto a Lecce. Quindi, bravi! I risultati degli altri non dipendono da noi e quindi dobbiamo avere sempre lo stesso comportamento, fatto di grandi partite, comportamenti umili, attenzione nel fare un passo alla volta, concentrandoci nella postura del passo e dove si mette il piede. Pensiamo al lavoro quotidiano, senza guardare oltre. Nessuno deve avere un comportamento leggero, ma comportamento serio e professionale".