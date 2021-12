Spalletti sul gol annullato a Kessié: "Di cosa si parla? Giudizio unanime dagli organi competenti"

E' stato infastidito dalle polemiche sul gol annullato a Kessié? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che ha parlato alla vigilia del match contro lo Spezia, gara valida per la 19esima giornata di Serie A. Questa la sua risposta: "Probabilmente è stato un fuorigioco per qualcuno particolare a caldo. Lì per lì per qualcuno si è acceso un po' di dubbio al dibattito, però poi a freddo tutti hanno espresso e detto - compresi gli organi istituzionali dell'AIA - che si tratta di una regola UEFA e FIFA, esprimendosi in maniera unanime. Se poi qualcuno vuole rimanere a caldo, senza averla raffreddata, è una scelta sua. Più nitida di questa di situazione è difficile ritrovarla, per cui non capisco di cosa si parli".