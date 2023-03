Spalletti sul Milan in Champions: "Non conta il vantaggio in campionato, si riparte da zerissimo!

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a margine del Premio Bearzot ha parlato anche del doppio confronto col Milan in Champions League

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a margine del Premio Bearzot ha parlato anche del doppio confronto col Milan in Champions League: "Questa è una cosa che va vissuta totalmente e non vediamo l'ora di andarci a confrontare. Sono cose bellissime che non ho mai vissuto in 64 anni. Anche i calciatori devono stare attenti. Il tempo passa per non ripassare più e queste partite sono bellissime. Fisicamente la squadra sta bene, ho uno staff di prim'ordine grazie al presidente. Penso sia fondamentale capire che in queste partite non si porta dentro il passato perché ti vestono al meglio con tutte le tue qualità e difficilmente non le riproponi dentro la partita.