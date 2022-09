Spalletti sul super-Liverpool: “Sventagliano lungo o largo e riaggressione: sei sempre sott’acqua!”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su quelle che sono le principali caratteristiche del Liverpool di Jurgen Klopp

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su quelle che sono le principali caratteristiche del Liverpool di Jurgen Klopp: "Vi aggiungo una statistica: il Liverpool gioca un calcio totale, lì dentro si vedono tutte le cose che si chiede alla propria squadra. E' un costante cambio di posizione e sventagliate. Abbiamo paragonato Lazio-Napoli e l'ultima partita del Liverpool: nella nostra sono state battute 30 rimesse laterali. Loro giocano più lungo, hanno fatto 60 rimesse laterali. Questo vuol dire che stanno sulla linea del campo, fanno i duelli lì per fare gli uno contro uno. Questo racconta quello che è il modo di interpretare calcio del Liverpool. Loro non ti consentono di respirare, cercano di tenerti sempre la testa sotto l'acqua per giocare in spazi ampi. E poi hanno questa convinzione, questa forza dell'essere una squadra di primo livello e lo si legge in ogni atteggiamento".