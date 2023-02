Spezia, Agudelo: "Il Napoli è davvero forte, ha una soluzione per ogni situazione"

"Per un po' siamo riusciti a neutralizzarli, ma il Napoli è una grande squadra e se fanno gol tutto si complica".

Intervistato da AS, il centrocampista dello Spezia Kevin Agudelo ha parlato anche Napoli capolista in serie A: "Gli azzurri sono davvero forti. Li abbiamo studiati prima della partita ed hanno sempre una soluzione per ogni situazione. Se li metti sotto pressione a uomo, hanno una via d'uscita. Se li aspetti dietro, trovano un modo per farti male. È una squadra completa, sanno gestire molto bene la palla e la lanciano anche lunga per sfruttare la velocità di Osimhen o degli esterni. Abbiamo provato a fermarli a centrocampo senza abbassarci troppo. Per un po' siamo riusciti a neutralizzarli, ma il Napoli è una grande squadra e se fanno gol tutto si complica".