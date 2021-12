Spezia, Thiago Motta: "Cerchiamo di migliorare, lo faremo pure col Napoli anche se sarà difficile"

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha analizzato ai microfoni di Dazn il pareggio per 1-1 ottenuto in casa contro l'Empoli: "I tifosi dall'inizio alla fine sono stati con la squadra, penso che questa sia una cosa importante: abbiamo bisogno di tutti. Peccato perché eravamo in vantaggio e abbiamo subito il pareggio. È stata una gara difficile contro una squadra che è in forma e che arriva con tanti uomini in attacco, per cui non è facile difendere contro di loro. Abbiamo cercato fino alla fine di vincere, ma non è successo. Comunque prendiamo questo punto".

Ha visto dei segnali di ripresa?

"Veniamo da partite difficili, in cui abbiamo affrontato buone squadre: un'Inter in formissima, l'Atalanta, il Sassuolo che è una squadra che gioca molto bene a calcio, la Roma all'Olimpico che, anche se non è la miglior Roma al momento, rimane sempre una grande squadra e l'ha dimostrato ieri a Bergamo. Noi pian piano stiamo cercando di crescere e migliorare per affrontare queste squadre di alto livello".

Nzola è uscito scontento dal campo.

"La cosa migliore sarebbe metterlo qui davanti a voi e chiedergli perché fa queste uscite o perché non ha aspettato i suoi compagni. Parliamo di professionisti e uomini che devono essere responsabili".

Vede degli aspetti positivi in vista di Napoli?

"Vedo ogni giorno cose positive. Siamo una squadra che, al di là degli avversari che affronta, sta crescendo. Non sempre riusciamo a fare il nostro gioco, anche perché ci sono avversari forti. Ci sono dei punti in cui stiamo cercando di migliorare ogni giorno. Cercheremo di fare la stessa cosa per affrontare il Napoli, che sappiamo sarà una partita difficile".

Questo risultato la tranquillizza in vista del futuro?

"Non sono mai tranquillo. Ogni giorno dobbiamo migliorare, cercare idee nuove. Non dobbiamo fermarci mai".