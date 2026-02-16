Spinazzola in mixed: "Duri a morire! Futuro? Felice se il club vorrà premiarmi"

vedi letture

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato in zona mista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli al termine della partita con la Roma: “Siamo duri a morire, ne abbiamo viste tante ma siamo ancora qui a lottare per un grande obiettivo che è la Champions League e stasera il risultato è importante. Il mister è il nostro primo leader, il nostro trascinatore si sa, si vede e lo sappiamo. Con Conte non si molla mai e si alza sempre l’asticella mentale e non ti fa mai stare a terra, raschi sempre il barile per cercare nuove energie.

Il mio futuro? In questo momento non ci penso, sto dando tutto per questa squadra. Se il presidente, il direttore, il mister e tutti quelli che dovranno decidere vorranno premiare quello che sto facendo, io sarò felicissimo”.