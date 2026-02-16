Spinazzola in mixed: "Duri a morire! Futuro? Felice se il club vorrà premiarmi"
Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato in zona mista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli al termine della partita con la Roma: “Siamo duri a morire, ne abbiamo viste tante ma siamo ancora qui a lottare per un grande obiettivo che è la Champions League e stasera il risultato è importante. Il mister è il nostro primo leader, il nostro trascinatore si sa, si vede e lo sappiamo. Con Conte non si molla mai e si alza sempre l’asticella mentale e non ti fa mai stare a terra, raschi sempre il barile per cercare nuove energie.
Il mio futuro? In questo momento non ci penso, sto dando tutto per questa squadra. Se il presidente, il direttore, il mister e tutti quelli che dovranno decidere vorranno premiare quello che sto facendo, io sarò felicissimo”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
