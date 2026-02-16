Beukema: “Gara intensa, abbiamo dato tutto! Su Alisson e Giovane…”

vedi letture

Al termine di Napoli-Roma è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, Sam Beukema. Di seguito le sue parole: "Sanghe pe Napule è un'iniziativa importante promossa dalla SSC Napoli con Sorgesana in collaborazione con AVIS. Vorrei solo dire una cosa: donate più sangue possibile per aiutare chi ne ha bisogno.

Abbiamo sentito il sostegno dei tifosi dopo il 2-2 e volevamo di più: volevamo vincere per noi e per tutti coloro che ci hanno sostenuto. Non siamo riusciti a trovare i tre punti, ma abbiamo dato il massimo e credo che questa sia una nota molto positiva. Ora ci prendiamo questo punto importante e dobbiamo continuare a lavorare.

È stata una partita molto intensa, sia il primo che il secondo tempo. Anche se abbiamo concesso 2 gol, abbiamo continuato a giocare come sappiamo fare, riuscendo a creare altre occasioni. Abbiamo fatto 2 gol, ma forse potevamo fare di più.

Per quanto riguarda la fase difensiva devo riguardare bene il primo gol, però vanno dati meriti anche alla Roma che è stata brava in quell'azione. Abbiamo concesso un altro rigore e su questo dobbiamo migliorare.

Alisson e Giovane hanno portato energia e qualità nella rosa, si è visto anche contro la Roma. Sono molto contento che siano qui. Sono bravi e spero che continuino così.

Sentiamo il sostegno dei tifosi e ne abbiamo bisogno. Tutti sanno che abbiamo tante difficoltà in questa stagione, ma noi continuiamo e diamo sempre tutto, ogni giorno ed in ogni partita, per loro. Dobbiamo stare uniti fino a fine stagione».