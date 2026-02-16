Spinazzola, rivelazione al 90esimo: "Spero di essermi fermato in tempo"

Leonoardo Spinazzola, esterno del Napoli autore del primo gol azzurro contro la Roma, è intervenuto al termine del match terminato 2-2 e in conferenza stampa ha anche parlato del suo stato di salute dopo la sostituzione nel secondo tempo.

"Io penso che mi sono fermato in tempo e spero così. Mi ascolto molto bene adesso, quindi spero di non aver sbagliato. Speriamo anche per Amir che non si sia fatto nulla di grave. Però sì, questa sera penso che da fuori sia stata una bella partita, molto piena di intensità, di duelli. È andata bene, alla fine è un punto che ci fa bene a noi e ne usciamo con dei segnali positivi".