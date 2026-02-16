Conte ammette: "Politano? In questa posizione non mi fa impazzire"

Antonio Conte ieri in conferenza stampa ha parlato anche degli esterni offensivi e di quelle che sono le gerarchie sulle corsie laterali del Napoli.

Alisson e Giovane vi danno opzioni in più? "Il club ha preso questi due giovani ragazzi per dare delle opzioni più sulla trequarti, anche perché Neres è stato operato e Lang è stato dato al Galatasaray. Eravamo molto corti, abbiamo scoperto Vergara. Matteo in quella posizione non mi fa impazzire, perché lui ha bisogno della fascia, ha bisogno di giocare l’uno contro uno. Sono due giocatori che sono stati presi per darci delle alternative. Alisson non ha giocato una partita da titolare nello Sporting, entrava sempre dopo. Sono ragazzi che possono lavorare, hanno delle qualità, Giovane è più attaccante rispetto ad Alisson. Ad Alisson gli piace l’uno contro uno, non gli piace decentrarsi, andare sull’uno contro uno, venire dentro e mettere la palla. Ma anche Giovane da trequarti può fare il suo. Ne abbiamo bisogno, devono entrare, da qui alla fine abbiamo bisogno dei disponibili. Oggi abbiamo visto di nuovo Gilmour, che ha fatto un allenamento con noi. E' un ragazzo che ci dà un’alternativa a Lobotka e a Eljif. Eljif si sta sacrificando in quella posizione. Ragazzi bravissimi, mi stanno dando tutto. Sono super disponibili, se gli chiedo di giocare in porta giocano in porta, non posso chiedere altro".