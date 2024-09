Spinazzola: "Lunedì sono stato a San Gregorio Armeno, bellissimo! Un mondo a parte..."

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Crc, in cui si è soffermato anche sul rapporto con Napoli e ha raccontato un aneddoto di questa settimana: "Lunedì siamo stati a San Gregorio Armeno, è stato bellissimo, un luogo a parte, davvero stupendo.

Come è stato ritrovare Lukaku? Ho avuto la fortuna di giocarci con la Roma ed al primo allenamento già senti un peso diverso dentro la squadra, dentro le giocate che la squadra riesce a fare. Sta mettendo dentro tanta tanta benzina e non so come risponderà il suo corpo, ma è già cambiato nel giro di una settimana. Fa un lavoro incredibile per la squadra. È un target incredibile: averlo o non averlo ti cambia il mondo. Puoi buttare anche una palla brutta lì con una sportellata te la ripulisce".