Spogliatoio spaccato? L'indizio di Gattuso: "Anche io non uscivo con alcuni compagni, ma poi in campo..."

Nella conferenza stampa post-partita (leggi qui), Rino Gattuso in un passaggio può aver rivelato uno dei problemi di questo Napoli che evidentemente ha diverse spaccature all'interno dello spogliatoio: "Per tanti anni, e l'ho detto anche ai ragazzi, mi è capitato che con certi giocatori non sono mai uscito, ma in campo anche se avevo problemi ero disposto a morire per il mio compagno, a darci l'anima. Non era una questione di carattere, ma di amor proprio, orgoglio, ora dobbiamo cercare questo perché siamo dei privilegiati a giocare a calcio, un gioco che diventa lavoro e veniamo pagati profumatamente. La strada per uscire da queste problema è dirsi le robe in faccia, poi a qualcuno puoi stare sulle palle, ma alla fine ti ritorna tutto indietro quello che fai per il compagno".