Spolli: “Anche con Kim e Spalletti il Napoli non avrebbe rifatto lo stesso campionato”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Nicolas Spolli, ex calciatore allenato da Garcia: “Napoli-Lazio? A me piacciono i due centrali del Napoli, ma non sono del livello di Kim e bisogna dire che di fronte c’era una Lazio che è una squadra importante e stiamo sottovalutando. Ha un allenatore che sa fare calcio e creare tanto. Garcia vorrà imporre le sue idee e bisogna avere un po’ di pazienza.

Secondo me ogni allenatore deve portare le sue idee all’interno della squadra e Garcia è un allenatore intelligente che saprà capire quali erano le cose buone che la squadra faceva l’anno scorso. La difesa non ha dato tanta solidità contro la Lazio, ma ogni allenatore deve portare le sue idee. Bisogna essere intelligenti per continuare sulla scia di Spalletti, ma ogni alle atore mette le proprie idee.

La Roma dove c’ero io con Garcia giocava diversamente da questo Napoli. Avevamo due velocisti in difesa. Siamo alla terza giornata e bisogna avere pazienza e capire che quando va via un allenatore e ne arriva un altro ci sono dei cambi all’interno di tutto. Bisogna avere un po’ di calma. Il Napoli lotterà per lo scudetto insieme a Inter e Milan. Quest’anno il campionato è più equilibrato rispetto all’anno scorso. Il Napoli ha perso Kim e Spalletti, poi ha preso un allenatore importante come Garcia e preso giocatori con lo scouting che sbaglia poco, ma le altre hanno fatto buoni acquisti.

La Champions quanto può condizionare il rendimento di Inter e Milan? Hanno rose importanti, secondo me il Milan ha fatto acquisti di livello importante prendendo giocatori abituati a giocare questi tipi di competizione. Tutte le squadre avranno dei cali, lì bisogna avere un allenatore che sappia gestire i momenti. Alla Roma quando le cose non andavano bene, Garcia è sempre stato vicino alla squadra facendo capire che fosse un periodo negativo che doveva passare. Quando il Napoli avrà dei cali sarà lui a capire la situazione e la squadra si risolleverà”.