SSC Napoli, Avv. Grassani: "Taglio stipendi? Juve ha sorpreso il sistema, serve soluzione uguale per tutti"

Mattia Grassani, avvocato esperto di affari sportivi e legale della SSC Napoli, discute dell'ipotesi taglio degli stipendi in diretta su Radio Rai: "Sono totalmente d'accordo con il presidente federale, la Juve ha tradotto in fatti la situazione delle cose. Un sacrificio da parte di tutti è l'unica via, su base generalizzata o individuale. Non può esistere che in un periodo come questo gli allenatori prendano il 100% non allenandosi, non essendo a disposizione del club e non giocando partite ufficiali".

Auspica un accordo generale o individuale, con le società che vanno a discutere giocatore per giocare?

"La Juventus ha anticipato i tempi, forse prendendo in contropiede gli altri club e il sistema calcistico in generale, ma in senso positivo. Una soluzione uguale per tutti secondo me sarebbe quella migliorare, anche come presa di coscienza collettiva che quello degli stipendi è un problema attuale e di tutti".

Ridimensionamento del calcio

"Credo sia davanti gli occhi di tutti, è un problema di tutti gli sport e del mondo intero. Il calcio ha perso rotta, timone e timoniere. La riscrittura delle leggi dello sport è un passaggio obbligato. La Lega di Serie A è il motore trainante di tutto lo sport italiano, la Lega lo ha sottolineato, ma prima di ripartire servirà rivedere non solo gli stipendi ma tutto il modo di pensare il calcio futuro. Quanto accaduto ha posto un problema: il calcio vive troppo di diritti televisivi, il mondo della Serie A è del tutto scollegato dal resto".