SSC Napoli, il legale Grassani: "Decennale ad Ancelotti? Impossibile per legge, solo due soluzioni plausibili"

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il contratto di Carlo Ancelotti e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho seguito le dichiarazioni del presidente, che si dimostra sempre in anticipo sui tempi. La situazione è complessa. Un club, in base alle leggi, può fare due cose: un contratto a tempo determinato fino ad un massimo di 5 anni oppure un contratto a tempo indeterminato. Quest'ultima opzione non è mai stata scelta da nessuno. Dieci anni come scadenza temporanea non è una soluzione percorribile. Il contratto a tempo indeterminato sarebbe un unicum, ma si tratta di una soluzione molto complicata, tra clausole e altri aspetti. Rischierei di arrivare alla pensione prima di completare il contratto per Ancelotti (ride, ndr)".