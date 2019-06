Stasera la festa di Krol a Napoli, il ristoratore: "Lo faremo tornare indietro nel tempo"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Michele Giugliano, patron di Mimì alla Ferrovia, il ristorante in cui stasera Ruud Krol festeggerà (in ritardo) il suo settantesimo compleanno: “Sono affezionato più a Krol che a Maradona, in primis perché arrivò prima e poi perché non aveva paura a mettersi il Napoli sulle spalle. Nei momenti difficili diceva alla squadra: “mettetevi lì davanti che la palla vi arriva.

Stasera riporteremo gli anni ’80 a tavola, faremo tornare indietro nel tempo Ruud. Non sarà una serata fatta di solo cibo, ma anche di musica e arte. Ci saranno chitarra e mandolino e anche comici e Alessandro Siani".