Stendardo: “Buongiorno è il più forte d’Italia. Spalletti mi ha meravigliato…”

Guglielmo Stendardo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Conte è un allenatore importantissimo per il Napoli, ha le idee chiare ed è preparatissimo dal punto di vista tecnico tattico. Ovunque sia andato ha sempre migliorato le squadre ed i calciatori singoli. Se riuscirà ad avere un ottimo rapporto col presidente e se riuscirà a creare un'alchimia con la squadra credo che possa fare un grandissimo lavoro a Napoli.

Spinazzola? Ha qualità, tecnica, forza, poi ha un cambio di passo allucinante. Lo conobbi all’Atalanta ed era un esterno alto, poi Gasperini volle arretrarlo. Salta sempre l’uomo, crossa bene, sa giocare coi compagni e poi è un ragazzo eccezionale e molto umile. Conte lo valorizzerà ancor di più.

Buongiorno? E’ un difensore fisico, ma anche tecnico. M’ha sorpreso Spalletti perchè non l’ha mai impiegato all’Europeo, è bravo in marcatura ma anche in fase di possesso. Lui e Spinazzola dimostrano quanto sia bravo Conte come manager perchè ha scelto calciatori forti e motivati. Buongiorno è il futuro della nazionale, è il miglior difensore che abbiamo in Italia.

Hermoso? E’ un profilo internazionale, ha forza ed esperienza ed anche in questo caso Conte è andato sul profilo giusto”.