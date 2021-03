Stendardo: "Il partner ideale di Koulibaly è Maksimovic, Manolas è troppo istintivo"

“Koulibaly è straordinario. Spero che possa restare a Napoli anche nella prossima stagione. Il suo partner ideale è Maksimovic”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc Guglielmo Stendardo. L’ex difensore di Lazio, Sampdoria e Atalanta ha voluto anche difendere Gattuso dalle critiche. “Con il recupero degli infortunati e con la possibilità di giocare una volta a settimana – ha detto Stendardo a Radio Crc – ha dimostrato di saper rimettere il Napoli in carreggiata. Adesso gli azzurri sono in piena corsa per un posto in Champions League”.

SU KOULIBALY - Merito anche della classe di Koulibaly. “Per me è tra i migliori difensori al mondo – ha detto Stendardo a Radio Crc – spero che resti a Napoli ancora a lungo. Secondo me il suo partner ideale è Maksimovic. Manolas è un grande difensore, ma è istintivo come il senegalese. Rrahmani è un elemento di sicuro avvenire, ma al momento il suo rendimento è stato discontinuo. Contro la Juve ha fatto benissimo, non si può dire lo stesso della prestazione offerta in Coppa Italia contro l’Atalanta”.

CASO TAMPONI LAZIO - Infine un commento sul caso tamponi che mette la Lazio in condizioni di rischiare sei punti di penalizzazione. “E’ difficile parlare senza vedere le carte – ha detto Stendardo a Radio Crc – so che domani c’è un’udienza. Bisogna avere fiducia nella procura, che deciderà per il meglio”.