Stendardo pazzo di Koulibaly: “Talmente forte che potrebbe giocare anche da solo in difesa”

Guglielmo Stendardo, ex difensore bianconero nella stagione 2006/07, ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com: “Senza Chiellini, ci vorrà un difensore di esperienza e che sappia ricoprire quel ruolo di sentinella in grado di prevenire il pericolo. Gatti è un giocatore forte, condivido l'acquisto della società, ma non è ancora un giocatore pronto come Bremer o Koulibaly che secondo me resterà al Napoli. E' più un investimento per il futuro, perché le potenzialità ci sono e tutto lascia presagire ad un futuro molto luminoso".

Koulibaly, a tuo parere, rimarrà al Napoli. E se invece dovesse andare proprio ai bianconeri?

"Con de Ligt comporrebbe una delle migliori coppie di centrali in Europa, ma non penso si muoverà da Napoli. E' uno dei più forti al mondo, lo è talmente tanto che potrebbe giocare anche da solo in difesa. E per cederlo, ci vorrà davvero una grande offerta".